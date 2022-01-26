Требуется нарисовать 2 фан-арта на проект, основываясь на оригинале. Персонажи должны быть в аналогичном стиле с возможностью изменения выражения лица, прически, цветов и аксессуаров. Необходимо создать уникальные детали, включая плюшевых монстров, без отсылок к существующим медиа. Примеры оригинала и фан-арта могут быть предоставлены.