ILVIRIUS

Ильвир ILVIRIUS

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Хороший заказчик артов : )
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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  • Нарисовать стикеры для дискорда

    Требуется нарисовать стикеры для дискорда с изображением человека в кигуруми дракоши. Размеры стикеров должны составлять 932х856. Дедлайн выполнения заказа — 5 дней. Примеры иллюстраций будут предоставлены.

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать фан-арт на проект

    Требуется нарисовать 2 фан-арта на проект, основываясь на оригинале. Персонажи должны быть в аналогичном стиле с возможностью изменения выражения лица, прически, цветов и аксессуаров. Необходимо создать уникальные детали, включая плюшевых монстров, без отсылок к существующим медиа. Примеры оригинала и фан-арта могут быть предоставлены.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать фан-арт на проект с 3D утками

    Требуется разработать три фан-арта на основе оригинальных 3D уток. Необходимо изменить стиль, одежду и создать уникальных персонажей, например, пингвина-полицейского с дубинкой. Ожидается качественная работа и возможность обсуждения цены. Портфолио обязательно.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Стикеры на проект про собак

    Необходимо разработать 5 стикеров для Telegram с логотипом MSC. Требуемые концепции: собака моряк в тельняшке с кепкой, собачка на ковре йоге, собачка с дробовиком, рыжая девочка-собака и собака-полицай. Размер стикеров 320 на 320 пикселей.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Legurik
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нарисовать фан-арт на проект
Отличный заказчик, приятно сотрудничать!
Рисует очень красиво, быстро.
Ответный отзыв
Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$35
10 баллов
3 года назад
Сделать фан-арт на проект с 3D утками
Замечательный заказчик, подробное задание, оплачивает сразу. Рекомендую к сотрудничеству)
Отличный исполнитель, рисует красиво и быстро
Ответный отзыв
kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Стикеры на проект про собак
Все на высшем уровне коммуникация, оплата, внесение правок и тд. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший исполнитель, сделал всё качественно и в срок
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