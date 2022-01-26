Требуется нарисовать стикеры для дискорда с изображением человека в кигуруми дракоши. Размеры стикеров должны составлять 932х856. Дедлайн выполнения заказа — 5 дней. Примеры иллюстраций будут предоставлены.
- Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать 2 фан-арта на проект, основываясь на оригинале. Персонажи должны быть в аналогичном стиле с возможностью изменения выражения лица, прически, цветов и аксессуаров. Необходимо создать уникальные детали, включая плюшевых монстров, без отсылок к существующим медиа. Примеры оригинала и фан-арта могут быть предоставлены.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать три фан-арта на основе оригинальных 3D уток. Необходимо изменить стиль, одежду и создать уникальных персонажей, например, пингвина-полицейского с дубинкой. Ожидается качественная работа и возможность обсуждения цены. Портфолио обязательно.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать 5 стикеров для Telegram с логотипом MSC. Требуемые концепции: собака моряк в тельняшке с кепкой, собачка на ковре йоге, собачка с дробовиком, рыжая девочка-собака и собака-полицай. Размер стикеров 320 на 320 пикселей.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад