Рисунок на стену в детскую

Необходимо оформить стену в детской комнате для мальчика 4,640 м на 4,293 м по индивидуальному экскизу, на котором надо разместить много персонажей-животных разных профессий, 2 завода вдали друг от друга, офис. Нравятся иллюстрации тони вульфа в книге разные профессии, есть фотографии реальных заводов и офиса (места работы папы и мамы в 3х городах). Также хотелось бы разместить между местами работ пароход, самолет, воздушный шар и тп. Идея такая, чтобы можно было с ребенком обсуждать разные профессии, разные виды транспорта, рассказывать что такое завод и офис и что там сейчас работают родители и что когда малыш вырастет он будет помогать им по любой профессии, которая ему понравится)

Понравились ваши работы и что вам интересно создавать свои экскизы, прошу связаться мама Виктория.