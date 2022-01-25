Рисунок на стену в детскую

Создать иллюстрации для принта на одежду.Автомобильная тематика.Подогнать под размер, формат. Vectr.Стоимость макета обсуждается индивидуально. Жду Ваших предложений, с ценой за (примерный) рисунок. Примеры добавлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оформить стену в детской комнате для мальчика 4,640 м на 4,293 м по индивидуальному экскизу, на котором надо разместить много персонажей-животных разных профессий, 2 завода вдали друг от друга, офис. Нравятся иллюстрации тони вульфа в книге разные профессии, есть фотографии реальных заводов и офиса (места работы папы и мамы в 3х городах). Также хотелось бы разместить между местами работ пароход, самолет, воздушный шар и тп. Идея такая, чтобы можно было с ребенком обсуждать разные профессии, разные виды транспорта, рассказывать что такое завод и офис и что там сейчас работают родители и что когда малыш вырастет он будет помогать им по любой профессии, которая ему понравится)
Понравились ваши работы и что вам интересно создавать свои экскизы, прошу связаться мама Виктория.
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