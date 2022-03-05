Создание ретро альбома для истории семьи.

Задача: Необходимо было сделать ретро альбом для истории семьи с возможностью замены фото. Заказчиком были предоставлены объекты в одном стиле для размещения на холсте. Шаблоны для страниц были созданы, некоторые объекты были отредактированы и подведены под стиль ретро.

Срок: 5 дней.

Выполнение: Для определения направления работы были выбраны референсы, часть из которых была предоставлена заказчиком. Были скачаны некоторые дополнительные объекты и подведены под общий стиль. Размещение объектов и вставок для фото в основном было взято с референсов.

Итог: Заказчик доволен.