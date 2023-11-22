Алексей, привет.

Нужна ваша волшебная помощь.

Хотим сделать один проект, но для начала нам нужно визуализировать 4 основные страницы.

Не могли бы ознакомиться и написать сроки и стоимость выполнения данной просьбы.

После полного согласования проекта и бюджета, вернемся к вам с просьбой оформить все остальные страницы + формы + верстка (если делаете).

Файл во вложении.

Заранее благодарна, Таня