Разработка дизайна мобильного приложенияв фигме для заказа еды и напитков на спортивных мероприятиях

Задание:

Как могут фанаты спортивных мероприятий полностью насладиться спортивным событием и одновременно получать закуски и напитки, не покидая своих мест и не тратя время на ожидание в очередях?

Решение должно включать:

Мобильное приложение или веб-интерфейс, оптимизированное для мобильных устройств. Разработку проекта в Figme. Создание дизайна с использованием дизайн-системы (компоненты, текстовые стили и цвета).

Дополнительно:

Желательно, чтобы приложение было на чешском языке. Если вам нужны переводы, вы можете обратиться ко мне за помощью.

Желательно сделать в моем аккаунте фигме (я дам логин и пароль)

нужен сегодня, качество можно среднее