Разработка дизайна мобильного приложения в фигме

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт1 заявка49 просмотров

Разработка дизайна мобильного приложенияв фигме для заказа еды и напитков на спортивных мероприятиях

Задание:

Как могут фанаты спортивных мероприятий полностью насладиться спортивным событием и одновременно получать закуски и напитки, не покидая своих мест и не тратя время на ожидание в очередях?

Решение должно включать:

  1. Мобильное приложение или веб-интерфейс, оптимизированное для мобильных устройств.

  2. Разработку проекта в Figme.

  3. Создание дизайна с использованием дизайн-системы (компоненты, текстовые стили и цвета).

Дополнительно:
Желательно, чтобы приложение было на чешском языке. Если вам нужны переводы, вы можете обратиться ко мне за помощью.

Желательно сделать в моем аккаунте фигме (я дам логин и пароль)

нужен сегодня, качество можно среднее

FigmaДизайн мобильных приложений
5 месяцев назад
guest_1734478544260
5 месяцев в сервисе
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