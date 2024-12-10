Дизайн приложения

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт1 заявка3 просмотра

Приложение по тематике нумизматики

45-50 экранов

Что предоставим

- ТЗ и видео пояснения задачи

- Примеры реализаций и анализ схожих приложений

- Платную графику со сторов по запросам

- Быстрый фидбек

Что нужно

- Качественный дизайн с детализацией всех элементов в Figma

- Соблюдение общей стилистики экранов

Требования

- Опыт в разработке графики приложении

- Погружение в тематику

- Тайминг, без срыва графика

Если это вы, пришлите пожалуйста примерную стоимость, описание вашего опыта в схожих задачах, портфолио и ваш телеграмм для связи

FigmaДизайн мобильных приложений
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