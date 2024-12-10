Ищем опытных дизайнеров для создания дизайн-макетов социальной сети. Проект включает разработку для ПК, планшетов и мобильных приложений на Android и iOS. Требуется минимум 2 года опыта в UI/UX, наличие портфолио, навыки работы с Figma или аналогами. Опыт в адаптивном дизайне и понимание UX-принципов являются обязательными. Дополнительные навыки в прототипировании и фронтенд-разработке приветствуются.
Дизайн приложения
Приложение по тематике нумизматики
45-50 экранов
Что предоставим
- ТЗ и видео пояснения задачи
- Примеры реализаций и анализ схожих приложений
- Платную графику со сторов по запросам
- Быстрый фидбек
Что нужно
- Качественный дизайн с детализацией всех элементов в Figma
- Соблюдение общей стилистики экранов
Требования
- Опыт в разработке графики приложении
- Погружение в тематику
- Тайминг, без срыва графика
Если это вы, пришлите пожалуйста примерную стоимость, описание вашего опыта в схожих задачах, портфолио и ваш телеграмм для связи
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