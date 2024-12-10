Ищем опытных дизайнеров для создания дизайн-макетов социальной сети. Проект включает разработку для ПК, планшетов и мобильных приложений на Android и iOS. Требуется минимум 2 года опыта в UI/UX, наличие портфолио, навыки работы с Figma или аналогами. Опыт в адаптивном дизайне и понимание UX-принципов являются обязательными. Дополнительные навыки в прототипировании и фронтенд-разработке приветствуются.