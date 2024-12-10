Ищем дизайнеров для создания комплексных дизайн-макетов социальной сети. Задача включает разработку для ПК, планшетов и мобильных приложений. Требуется опыт в UI/UX, наличие портфолио, владение инструментами дизайна и понимание принципов адаптивного дизайна. Ожидаются навыки в проведении пользовательских исследований и тестирования для улучшения интерфейсов.
Дизайн интерфейса ИИ приложения медицинского сервиса
Ищем UX UI дизайнера для разработки дизайна интерфейса ИИ приложения медицинского сервиса. Необходимо разрабатывать интуитивный, премиальный дизайн приложения, создавать макеты для мобильных и веб-устройств, а также работать вместе с разработчиками. Ключевые навыки: Figma или Adobe XD, UX-прототипы, премиальный дизайн.
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