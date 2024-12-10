Дизайн интерфейса ИИ приложения медицинского сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрытнет заявок10 просмотров

Ищем UX UI дизайнера для разработки дизайна интерфейса ИИ приложения медицинского сервиса. Необходимо разрабатывать интуитивный, премиальный дизайн приложения, создавать макеты для мобильных и веб-устройств, а также работать вместе с разработчиками. Ключевые навыки: Figma или Adobe XD, UX-прототипы, премиальный дизайн.

Adobe XDFigmaUI/UXДизайн интерфейсовСоздание пользовательских интерфейсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Тимур
 
22 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Герман
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
Александр
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
14 часов назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
168 отзывов
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
26 минут назад
61 отзыв
5 месяцев назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
37 минут назад
130 отзывов
5 месяцев назад
Лучший дизайнер мобильных приложений апреля
#1
Дизайн мобильных приложений