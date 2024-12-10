Требуется разработка дизайна мобильного приложения для заказа еды и напитков на спортивных мероприятиях. Проект должен быть выполнен в Figme с использованием дизайн-системы и оптимизирован для мобильных устройств. Желательно, чтобы приложение было на чешском языке. Срок выполнения — сегодня, качество может быть средним.
Почтовый сервис
нужно сделать дизайн приложения со следующими страницами:
-вход (логин, пароль)
-регистрация (имя, фамилия, логин, пароль и подтверждение, адрес почты для восстановления)
-восстановление доступа
-список сообщений (входящие, отправленные, тд)
-новое сообщение (над элементом textarea несколько кнопок - жирный текст, курсив, тд)
-страница с выбором типа сообщений (входящие, отправленные, тд) - попадаем сразу после авторизации
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