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нужно сделать дизайн приложения со следующими страницами:

-вход (логин, пароль)

-регистрация (имя, фамилия, логин, пароль и подтверждение, адрес почты для восстановления)

-восстановление доступа

-список сообщений (входящие, отправленные, тд)

-новое сообщение (над элементом textarea несколько кнопок - жирный текст, курсив, тд)

-страница с выбором типа сообщений (входящие, отправленные, тд) - попадаем сразу после авторизации

Дизайн мобильных приложений
4 месяца назад
siarhei_a
Сергей 
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