Требуется создать дизайн мобильного приложения почтового сервиса с несколькими ключевыми страницами: вход, регистрация, восстановление доступа и список сообщений. Включает элементы для форматирования текста и страницу выбора типа сообщений. Ожидается современный и удобный интерфейс для пользователей.
UI мобильной игры
Здравствуйте. Крупная мобильная игра с большим онлайном ищет дизайнера UX/UI
Необходимо нарисовать дизайн лаунчера самой игры и HUD. После того как найдем свой стиль, продолжим работу по всем экранам.
https://www.figma.com/file/p493iyQhvpcKAkybWABWgW?node-id=579:2364&locale=en&type=design
В этой фигме вы можете посмотреть все экраны и референсы нашего дизайна
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн мобильных приложенийнет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
Требуется разработка дизайна мобильного приложения для заказа еды и напитков на спортивных мероприятиях. Проект должен быть выполнен в Figme с использованием дизайн-системы и оптимизирован для мобильных устройств. Желательно, чтобы приложение было на чешском языке. Срок выполнения — сегодня, качество может быть средним.Дизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрытнет даты
Ищем UX UI дизайнера для разработки дизайна интерфейса ИИ приложения медицинского сервиса. Необходим интуитивный, премиальный дизайн для мобильных и веб-устройств. Умение работать в Figma или Adobe XD, создание UX-прототипов и сотрудничество с разработчиками являются обязательными навыками.Закрыт4 месяца назад
- $1000
Ищем дизайнеров для создания комплексных дизайн-макетов социальной сети. Задача включает разработку для ПК, планшетов и мобильных приложений. Требуется опыт в UI/UX, наличие портфолио, владение инструментами дизайна и понимание принципов адаптивного дизайна. Ожидаются навыки в проведении пользовательских исследований и тестирования для улучшения интерфейсов.Закрыт4 месяца назад
- $1000
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения на тему нумизматики, включающий 45-50 экранов. Требуется качественная детализация всех элементов в Figma с соблюдением общей стилистики. Обеспечивается ТЗ, видео пояснения и платная графика. Ищем специалиста с опытом в графике приложений и соблюдением сроков.Дизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $1000
Ищем опытных дизайнеров для создания дизайн-макетов социальной сети. Проект включает разработку для ПК, планшетов и мобильных приложений на Android и iOS. Требуется минимум 2 года опыта в UI/UX, наличие портфолио, навыки работы с Figma или аналогами. Опыт в адаптивном дизайне и понимание UX-принципов являются обязательными. Дополнительные навыки в прототипировании и фронтенд-разработке приветствуются.Дизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер IOS для работы в сфере iGaming с опытом графического дизайна и разработкой приложений. Обязательно наличие портфолио и навыки работы с Figma и нейронными сетями. Удаленная работа, проектный бюджет 15-20$.Закрыт5 месяцев назад
Требуется создать дизайн макета Figma на основе 5 png-изображений для мобильного приложения. Необходимо изменить цвета, сохраняя оригинальные элементы, включая тени и градиенты. Все изображения во вложении.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $1500
Требуется разработка мобильного приложения на iOS и Android для обучения детей до 7 лет буквам и словам через игру. Используйте сценарии из курса Wordwall и добавьте имеющуюся озвучку.Закрыт4 месяца назад