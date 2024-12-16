Здравствуйте. Крупная мобильная игра с большим онлайном ищет дизайнера UX/UI

Riorise.com

Необходимо нарисовать дизайн лаунчера самой игры и HUD. После того как найдем свой стиль, продолжим работу по всем экранам.

https://www.figma.com/file/p493iyQhvpcKAkybWABWgW?node-id=579:2364&locale=en&type=design

В этой фигме вы можете посмотреть все экраны и референсы нашего дизайна