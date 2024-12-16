UI мобильной игры

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Закрыт1 заявка4 просмотра

Здравствуйте. Крупная мобильная игра с большим онлайном ищет дизайнера UX/UI

Riorise.com

Необходимо нарисовать дизайн лаунчера самой игры и HUD. После того как найдем свой стиль, продолжим работу по всем экранам.

https://www.figma.com/file/p493iyQhvpcKAkybWABWgW?node-id=579:2364&locale=en&type=design

В этой фигме вы можете посмотреть все экраны и референсы нашего дизайна

FigmaUI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
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