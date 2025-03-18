Обо мне

Занимаюсь UI/UX дизайном мобильных приложений и веб-сервисов 2 года.

Что я делаю, когда создаю продукт:

веду проект во время разработки

тестирую прототипы с пользователями и улучшаю их после тестирования

общаюсь с ЦА для выявления нужд, проблем

анализирую ЦА, цели/задачи продукта и бизнеса,изучаю предметную область, требования и потребности пользователей

🌟Люблю работать с веб-сервисами, системами управления, продуктами в FinTech, MedTech, EdTech и E-commerce.

Мне важно видеть ценность создаваемого продукта как для себя, так и для его пользователей😊🧘