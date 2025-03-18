😃Всем привет!
Занимаюсь UI/UX дизайном мобильных приложений и веб-сервисов 2 года.
Что я делаю, когда создаю продукт:
анализирую ЦА, цели/задачи продукта и бизнеса,изучаю предметную область, требования и потребности пользователей
общаюсь с ЦА для выявления нужд, проблем
создаю пользовательские сценарии
создаю мудборд и наброски будущих экранов
создаю концепции в 2-3 разрешениях(десктоп, планшет, моб. устройство)
создаю кликабельные прототипы
тестирую прототипы с пользователями и улучшаю их после тестирования
создаю дизайн-системы
подготавливаю макеты в разработку
веду проект во время разработки
🌟Люблю работать с веб-сервисами, системами управления, продуктами в FinTech, MedTech, EdTech и E-commerce.
Мне важно видеть ценность создаваемого продукта как для себя, так и для его пользователей😊🧘
🎨Все мои работы можно посмотреть здесь:)
Портфолио
- Общение учителей, родителей, учениковнет просмотров
- Мобильное приложение / Дневник сновнет просмотров
- Мобильное приложение / Амелия - сеть цветочных салоновнет просмотров