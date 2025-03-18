ksenialexeev

Ксения Алексеева ksenialexeev

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Обо мне

😃Всем привет!

Занимаюсь UI/UX дизайном мобильных приложений и веб-сервисов 2 года.

Что я делаю, когда создаю продукт:

  • анализирую ЦА, цели/задачи продукта и бизнеса,изучаю предметную область, требования и потребности пользователей

  • общаюсь с ЦА для выявления нужд, проблем

  • создаю пользовательские сценарии

  • создаю мудборд и наброски будущих экранов

  • создаю концепции в 2-3 разрешениях(десктоп, планшет, моб. устройство)

  • создаю кликабельные прототипы

  • тестирую прототипы с пользователями и улучшаю их после тестирования

  • создаю дизайн-системы

  • подготавливаю макеты в разработку

  • веду проект во время разработки

🌟Люблю работать с веб-сервисами, системами управления, продуктами в FinTech, MedTech, EdTech и E-commerce.

Мне важно видеть ценность создаваемого продукта как для себя, так и для его пользователей😊🧘

🎨Все мои работы можно посмотреть здесь:)

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$15/час
от $1000от 30 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $1000от 30 дней
нет рейтинга