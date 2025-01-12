Требуется дизайнер для переделки дизайна мобильного приложения и сайта в сфере доставки еды. Необходим опыт в UX/UI-дизайне, креативный подход и умение работать с обратной связью. Обсуждение условий и деталей будет проведено лично.
Мобильный дизайнер
Ищем мобильного дизайнера с опытом работы 1.5-2+ года. Требуется знание Human Interface Guidelines и Google Material Design, умение работать в фигме и наличие портфолио. Работа в небольшом коллективе, занимающемся разработкой мобильных приложений в области Health/IoT. Возможность работы по B2B ИП, самозанятости или в офисе в Тбилиси.
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