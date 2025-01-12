Ищем мобильного дизайнера с опытом работы 1.5-2+ года. Требуется знание Human Interface Guidelines и Google Material Design, умение работать в фигме и наличие портфолио. Работа в небольшом коллективе, занимающемся разработкой мобильных приложений в области Health/IoT. Возможность работы по B2B ИП, самозанятости или в офисе в Тбилиси.