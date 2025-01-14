Swap дизайн

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт11 заявок108 просмотров

Разработать дизайн для обменника

Графика в Figma

FigmaДизайн сайтов
4 месяца назад
VOICEbot
Эрнест 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
13 отзывов
4 месяца назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
27 минут назад
447 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
35 минут назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
4 месяца назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
11 отзывов
4 месяца назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Катерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 часа назад
6 отзывов
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
380 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
29 минут назад
61 отзыв
4 месяца назад