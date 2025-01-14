Ищется Junior UI/UX Designer для создания UI/UX-дизайнов для веб- и мобильных приложений. Основные задачи включают улучшение интерфейсов, сотрудничество с разработчиками и менеджерами, а также генерация креативных идей. Необходимы уверенные навыки работы в Figma, внимание к деталям и стремление к обучению в команде.
Swap дизайн
Разработать дизайн для обменника
Графика в Figma
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