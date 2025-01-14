Junior UI/UX Designer в Artifus

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
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Ищем Junior UI/UX Designer для разработки UI/UX-дизайнов для веб- и мобильных приложений. Ваша задача будет заключаться в улучшении интерфейсов на основе пользовательского опыта, сотрудничестве с разработчиками и менеджерами, а также в предложении креативных идей для проектов. Требуются уверенные навыки работы в Figma, внимание к деталям и креативное мышление. Необходимо желание учиться новому и работать в команде.

FigmaUI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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