Ищем Junior UI/UX Designer для разработки UI/UX-дизайнов для веб- и мобильных приложений. Ваша задача будет заключаться в улучшении интерфейсов на основе пользовательского опыта, сотрудничестве с разработчиками и менеджерами, а также в предложении креативных идей для проектов. Требуются уверенные навыки работы в Figma, внимание к деталям и креативное мышление. Необходимо желание учиться новому и работать в команде.