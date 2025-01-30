Редизайн мобильного приложения Scher Khan

Необходимо сделать редизайн существующего iOS приложения Cleaner, написанного на SwiftUI. Предоставлен обновленный дизайн в Фигме и требуется внедрить мелкие изменения, а также добавить темную тему. Задача включает в себя адаптацию интерфейса к новому дизайну.