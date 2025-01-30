Редизайн мобильного приложения Scher Khan

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Общие сведения Проекта: Рестайлинг мобильного приложения SK Auto
Концепция: "Два клика до результата"
Цель: Обновление интерфейса в соответствии с современными UX/UI-трендами.
Основание: Текущее приложение устарело с точки зрения интерфейса.

UI/UXДизайн мобильных приложений
3 месяца назад
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