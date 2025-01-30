Необходимо сделать редизайн существующего iOS приложения Cleaner, написанного на SwiftUI. Предоставлен обновленный дизайн в Фигме и требуется внедрить мелкие изменения, а также добавить темную тему. Задача включает в себя адаптацию интерфейса к новому дизайну.
Редизайн мобильного приложения Scher Khan
Общие сведения Проекта: Рестайлинг мобильного приложения SK Auto
Концепция: "Два клика до результата"
Цель: Обновление интерфейса в соответствии с современными UX/UI-трендами.
Основание: Текущее приложение устарело с точки зрения интерфейса.
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