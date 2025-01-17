Требуется разработка дизайна для мини-приложения кошелька с функцией обмена валют. Приложение должно поддерживать регистрацию пользователей, управление балансами и интеграцию с Telegram Web App. Основные требования включают создание заявок на обмен, административную панель для обработки заявок и систему уведомлений.