Сделать редизайн iOS приложения по макету + темную тему (SwiftUI)

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Закрыт16 заявок40 просмотров

Есть готовое опубликованное в апсторе приложение, Cleaner, написано на SwiftUI. Для приложения есть обновленный дизайн в Фигме (отличия от текущего небольшие) + темная тема. Нужно внедрить новый дизайн.

FigmaiOSSwiftДизайн мобильных приложений
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