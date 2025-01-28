Одновременный запуск VR контента на устройствах виртуальной реальности на базе android (смартфон либо Окулус го) Синхронизация всех устройств от головного по локальной сети Wi-Fi, без использования интернета.



Поддержка стриминга HLS / DASH / SmoothStream



Максимальное разрешение 8192x4096px для моно-устройств / 5760x5760px для стерео-устройств



Субтитры в формате .srt



Вывод звука с управляющего устройства на блютуз колонку, настройка громкости



Центрирование экрана Видео 360

(сферическое / EAC) / 180 (сферическое) / плоское видео / Fisheye / Все видео поддерживаются в моно и стереоскопическом 3D / Кодеки H264 / H265



Воспроизведение 2D/3D панорам (360)Слайдовая презентация / JPG/PNG / разрешение до 16K / 3D-панорамы



Воспроизведение видео синхронно



Количество подключаемых устройств устройств не менее 50



Совместимость Android



Поддержка пространственного звука FB 360 с внешним файлом .tbe. / Поддержка встроенного пространственного звука AmbiX



Мобильная точка доступа с управляющего устройства