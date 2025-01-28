Android приложение для запуска и трансляции VR видео по локальной сети

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Закрыт4 заявки159 просмотров

Одновременный запуск VR контента на устройствах виртуальной реальности на базе android (смартфон либо Окулус го) Синхронизация всех устройств от головного по локальной сети Wi-Fi, без использования интернета.

Поддержка стриминга HLS / DASH / SmoothStream

Максимальное разрешение 8192x4096px для моно-устройств / 5760x5760px для стерео-устройств

Субтитры в формате .srt

Вывод звука с управляющего устройства на блютуз колонку, настройка громкости

Центрирование экрана Видео 360
(сферическое / EAC) / 180 (сферическое) / плоское видео / Fisheye / Все видео поддерживаются в моно и стереоскопическом 3D / Кодеки H264 / H265

Воспроизведение 2D/3D панорам (360)Слайдовая презентация / JPG/PNG / разрешение до 16K / 3D-панорамы

Воспроизведение видео синхронно

Количество подключаемых устройств устройств не менее 50

Совместимость Android

Поддержка пространственного звука FB 360 с внешним файлом .tbe. / Поддержка встроенного пространственного звука AmbiX

Мобильная точка доступа с управляющего устройства

AndroidРазработка мобильных приложений
3 месяца назад
guest_1738057522936
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