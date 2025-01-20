Создание мобильного приложения-агрегатора грузоперевозок с удобным взаимодействием между пользователями и грузовыми компаниями. Основные функции: указание параметров перевозки, система откликов, встроенный чат и звонки, админпанель для управления заявками и пользователями. Проект включает минималистичный дизайн и поддержку нескольких языков.
Оптимізація додатку
Оптимізація пошук та виправлення багів у вже існуючому Android додатку
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