Оптимізація додатку

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки194 просмотра

Оптимізація пошук та виправлення багів у вже існуючому Android додатку

AndroidОптимизация кодаУстранение ошибок
3 месяца назад
guest_16719900758975
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
42 года
11 лет в сервисе
Был
21 час назад
50 отзывов
3 месяца назад
Вадим
 
23 года
3 года в сервисе
Был
час назад
38 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Мобильные приложения