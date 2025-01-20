Требуется разработка мобильного приложения для рейтинга победителей

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт14 заявок30 просмотров

Всем привет. то есть приложение где участник может посмотреть свои результаты в конкретной категории и свой рейтинг! + возможность регистрации.

Разработка мобильных приложений
3 месяца назад
narchenko_ast
Анатолий 
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Заявки фрилансеров

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