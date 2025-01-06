C++ или Rust или решение на React Native

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Закрыт4 заявки317 просмотров

У нас есть приложение на React Native, нужен либо кастом модуль на C++ или Rust который мы безболезненно интегрируем в свой проект. Либо же решение проблемы на React Native.

Проблема:

Есть страница, на странице в виде сот расположено 1000 или более фотографий в виде 6-и угольников (сот). Нужно реализовать скрол во все направления, как Google Maps когда ты можеш перемещатся по всем осям!

Основная задача состоит в том что бы пользователь не получил подтормаживания при большом количестве этих самых сот при скролинге по все осям!

Добавляю скрин.

Предложите вашу цену + сроки и предполагаемое решение.

C++React NativeRust
4 месяца назад
crypto_hirurg
Олександр 
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