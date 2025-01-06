Ищется IOS разработчик для доработки приложения-сборника мини-игр. Задача включает интеграцию html5 игр в мобильное приложение, чтобы пользователь мог запускать игры локально. Основное требование — умение работать с html5 и запускать игры внутри IOS приложения. Простой проект с ясными задачами и требованиями.
C++ или Rust или решение на React Native
У нас есть приложение на React Native, нужен либо кастом модуль на C++ или Rust который мы безболезненно интегрируем в свой проект. Либо же решение проблемы на React Native.
Проблема:
Есть страница, на странице в виде сот расположено 1000 или более фотографий в виде 6-и угольников (сот). Нужно реализовать скрол во все направления, как Google Maps когда ты можеш перемещатся по всем осям!
Основная задача состоит в том что бы пользователь не получил подтормаживания при большом количестве этих самых сот при скролинге по все осям!
Добавляю скрин.
Предложите вашу цену + сроки и предполагаемое решение.
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