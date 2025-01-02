1. Разработать приложение и планшеты "Binyan Trainer" сделать платными и опубликовать под ключ в магазинах App Store и Google Play.

Шрифты, окраску слов, оглавления и их переводы на русский, украинский, английский, уточняем в процессе тестирования

2. Для разработки приложения "Binyan Trainer" применяем моё приложение «Root Dictionaries», опубликованного в магазинах App Store и Google Play.

3. Описание приложения прилагаю в файле Trentr.html