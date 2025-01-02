Binyan Trainer

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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1. Разработать приложение и планшеты  "Binyan Trainer"  сделать платными и опубликовать под ключ в магазинах App Store и Google Play.

Шрифты, окраску слов, оглавления и их переводы на русский, украинский, английский, уточняем в процессе тестирования

2. Для разработки приложения "Binyan Trainer" применяем моё приложение «Root Dictionaries», опубликованного в магазинах App Store и Google Play. 

3. Описание приложения прилагаю в файле Trentr.html

AndroidiOSРазработка мобильных приложений
4 месяца назад
vladmus
68 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
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Нет заявок фрилансеров