Требуется Swift разработчик для создания мобильного приложения, посвященного уходу за домашними растениями. На данном этапе необходимо разработать прототип и дизайн приложения. Ожидается предоставление примеров работ и ориентировочного бюджета.
Разработать минимально жизнеспособный продукт (MVP)
Цель: Разработать минимально жизнеспособный продукт (MVP) платформы для управления данными.
Основные задачи:
Пользовательский интерфейс:
Создание личного кабинета с регистрацией и авторизацией пользователей.
Простая панель для добавления и редактирования данных объектов (название, описание, фото).
База данных:
Настройка структуры для хранения данных пользователей и объектов.
Обеспечение связи между объектами и профилями пользователей.
Уведомления:
Реализация системы напоминаний (e-mail или SMS).
Интеграция с платёжной системой:
Настройка API для обработки онлайн-платежей (Stripe или PayPal).
Хостинг и тестирование:
Развертывание проекта на сервере.
Тестирование на небольшом наборе данных.
Хочу услышать сроки и цена.
Заявки фрилансеров
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