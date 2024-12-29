Требуется разработать мобильное приложение 'Binyan Trainer' и сделать его платным. Приложение должно быть опубликовано под ключ в App Store и Google Play. Использовать код и бэкенд существующего приложения на Dart. Дизайн и переводы уточняются в процессе тестирования. Описание приложения прилагается в файле Trentr.html.