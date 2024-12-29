Разработать минимально жизнеспособный продукт (MVP)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок51 просмотр

Цель: Разработать минимально жизнеспособный продукт (MVP) платформы для управления данными.

Основные задачи:

  1. Пользовательский интерфейс:

    • Создание личного кабинета с регистрацией и авторизацией пользователей.

    • Простая панель для добавления и редактирования данных объектов (название, описание, фото).

  2. База данных:

    • Настройка структуры для хранения данных пользователей и объектов.

    • Обеспечение связи между объектами и профилями пользователей.

  3. Уведомления:

    • Реализация системы напоминаний (e-mail или SMS).

  4. Интеграция с платёжной системой:

    • Настройка API для обработки онлайн-платежей (Stripe или PayPal).

  5. Хостинг и тестирование:

    • Развертывание проекта на сервере.

    • Тестирование на небольшом наборе данных.

    • Хочу услышать сроки и цена.

Интеграция платежных системРазработка APIСоздание веб-приложенийТестирование приложений
4 месяца назад
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