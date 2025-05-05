Android разработчик

Вы можете ознакомиться с моими проектами и опытом в резюме по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/119zatsiAvH9yN-1f3V4_GWAr-xstzrWP/view?usp=sharing

Я Android-разработчик с 3-летним опытом создания мобильных приложений на платформе Android. Мой профессиональный путь включает работу над проектами различной сложности: от разработки простых приложений для повседневного использования до высоконагруженных систем с использованием современных технологий.



Ключевые навыки:

Языки программирования: Kotlin, Java.

Архитектуры: MVVM, MVI, Clean Architecture.

Инструменты: Android Studio, Git, Gradle.

Библиотеки и технологии: Jetpack Compose, Coroutines, Flow, Room, Retrofit, Hilt/Dagger, Firebase.

Работа с данными: SQLite, SharedPreferences, REST API, WebSocket.

Оптимизация: Профилирование приложений, управление памятью, улучшение производительности UI.

Я стремлюсь к написанию чистого, понятного и поддерживаемого кода, активно использую современные подходы и решения в разработке Android-приложений. В работе ценю эффективное взаимодействие в команде, четкую постановку задач и возможность профессионального роста.

Готов к новым вызовам и открыт для интересных проектов, которые помогут улучшить пользовательский опыт и решить реальные задачи.



Связаться со мной вы можете по телеграмму: https://t.me/Andriukha6818