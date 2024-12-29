Swift разработчик для мобильного приложения по растениям

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок47 просмотров

Нужно сделать мобильное приложение по уходу за домашними растениями.

Пример: https://apps.apple.com/us/app/plant-parent-plant-care-guide/id1612792132

На данном этапе идет прорисовка прототипа и дизайна.

Присылайте свои кандидатуры и примерный бюджет.

iOSSwiftРазработка мобильных приложений
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