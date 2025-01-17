Flutter: Мобильное Приложение для Спортивного Клуба

Доброго времени суток,

Мы ищем Flutter-разработчика, который сможет реализовать приложение для сети детских футбольных клубов.

Это приложение для учителей, где будет учет классов/студентов, будут журналы посещений, отметки и достижения, дневничек. Приложение для мобильных и планшетов iOS/Android.

Ищем опытного специалиста, который не однократно самостоятельно проделывал весь путь от разработки приложения до полной настройки девелоперсих аккаунтов Apple/Google, Firebase и публикации приложений в маркеты.