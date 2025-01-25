Сделать apk

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок364 просмотра

Приветсвую всех
необходимо разработать apk из форка гитхаб
с 1 правкой

сделать необходимо asap

AndroidРазработка мобильных приложений
3 месяца назад
ceoofolympiclabs
Артур 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Роман
 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
89 отзывов(-4)
3 месяца назад
ТОП-10
Мобильные приложения
Андрей
 
22 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Иван
 
16 лет
10 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
35 минут назад
48 отзывов
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
3 месяца назад