Разработка приложения на Kotlin

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт14 заявок322 просмотра

Необходим разработчик на Kotlin
с хорошим опытом в нише.
Необходимо уметь работать с уведомления и понимать Rest API.

KotlinREST APIРазработка мобильных приложений
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ceoofolympiclabs
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