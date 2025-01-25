Создание мобильного приложения Haham для управления умными устройствами на иврите. Интеграция с Siri, Google Assistant, Alexa и Алисой. Приложение будет поддерживать iOS и Android, обеспечивая автоматическое распознавание устройств и упрощённую настройку. Основные функции включают управление устройствами, интеграцию с Home Assistant и раздел магазина для рекомендаций по устройствам.