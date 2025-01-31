Исправить мобильное приложение.

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Закрыт6 заявок29 просмотров

Имеется готовое мобильное приложение.

Оно сделано на C#, и требуется сделать :

- самое первое это брать рекламу admob

- интегрировать аppodeal - обновить ключ файрбейс

- сжать изображения, чтобы уменьшить вес

- убрать лишний экран.

По готовности работы ожидаю готовые сборки для загрузки в сторы.

C#
3 месяца назад
Paw111
Павел 
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