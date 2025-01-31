Требуется разработка Android приложения для одновременного запуска и трансляции VR контента на устройствах с синхронизацией по Wi-Fi. Поддержка HLS/DASH, максимальное разрешение до 16K, вывод звука на Bluetooth колонки, воспроизведение 2D/3D панорам и видео в различных форматах. Не менее 50 подключаемых устройств. Совместимость с Android.