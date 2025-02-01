Нужно создать бота для игры дурак онлайн

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Закрыт4 заявки307 просмотров

Здравствуйте

Нужно создать бота для игры Дурак Онлайн (мобильное приложение)

Бот должен заходить в комнату к игрокам, добавиться в друзья к каждому игроку и выйти из комнаты

Действие бота быстрое должно быть

1. Зашел в комнату

2. Скинул заявку в друзья

3. Вышел из комнаты

4. И так по новой

Нужно, чтобы к боту можно было привязывать одноразовые аккаунты

Потому что один аккаунт может добавить максимум 200 друзей

(Как достигнет максимум запросов, бот должен остановиться. Я добавлю новый аккаунт а запущу по новой)

Создание ботов
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