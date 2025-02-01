Необходимо исправить мобильное приложение на C#. Задачи включают интеграцию рекламы AdMob, Appodeal, обновление ключа Firebase, сжатие изображений для уменьшения веса и удаление лишнего экрана. Ожидаются готовые сборки для загрузки в магазины приложений.
Нужно создать бота для игры дурак онлайн
Здравствуйте
Нужно создать бота для игры Дурак Онлайн (мобильное приложение)
Бот должен заходить в комнату к игрокам, добавиться в друзья к каждому игроку и выйти из комнаты
Действие бота быстрое должно быть
1. Зашел в комнату
2. Скинул заявку в друзья
3. Вышел из комнаты
4. И так по новой
Нужно, чтобы к боту можно было привязывать одноразовые аккаунты
Потому что один аккаунт может добавить максимум 200 друзей
(Как достигнет максимум запросов, бот должен остановиться. Я добавлю новый аккаунт а запущу по новой)
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