Требуются два дизайнера для мобильного приложения Uzum Bank. Один дизайнер будет работать над упрощением интерфейсов и дизайн-системы, другой — развивать новые продукты и общаться с пользователями. Опыт в дизайне мобильных приложений и проработанных сценариях обязателен. Работа удалённая, возможность в Ташкенте.
Дизайнер для редизайна мобильного приложения на iOS
Ищем дизайнера для редизайна существующего мобильного приложения на iOS. От исполнителя ждем понимания наших идей о том, что именно дизайн должен доносить до пользователя, и реализации этих идей через дизайн. Обязательные условия: 1) Умение работать в Figma с полным пониманием всех инструментов, необходимых для дизайна под iOS. 2) Умение самостоятельно создавать иллюстрации и разнообразные иконки. 3) Наличие в портфолио успешных мобильных приложений, которые можно найти в AppStore. Желательно с in-App подписками. 4) Склонность к минимализму и простоте в дизайне. Большим плюсом будет, если у вас в портфолио есть приложения с in-App подписками. При отклике отправляйте ссылку на портфолио. Желательно дополнительно прикреплять отдельные ссылки именно на приложения в AppStore.
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