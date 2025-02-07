Дизайнер для редизайна мобильного приложения на iOS

Ищем дизайнера для редизайна существующего мобильного приложения на iOS. От исполнителя ждем понимания наших идей о том, что именно дизайн должен доносить до пользователя, и реализации этих идей через дизайн. Обязательные условия: 1) Умение работать в Figma с полным пониманием всех инструментов, необходимых для дизайна под iOS. 2) Умение самостоятельно создавать иллюстрации и разнообразные иконки. 3) Наличие в портфолио успешных мобильных приложений, которые можно найти в AppStore. Желательно с in-App подписками. 4) Склонность к минимализму и простоте в дизайне. Большим плюсом будет, если у вас в портфолио есть приложения с in-App подписками. При отклике отправляйте ссылку на портфолио. Желательно дополнительно прикреплять отдельные ссылки именно на приложения в AppStore.