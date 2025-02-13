Дизайн андроид приложения для синтеза речи

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт8 заявок34 просмотра

Приложение для андроид. Позволяет подключать различные установленные речевые движки и онлайн-сервисы, изменять настройки и использовать в качестве прокси-TTS для работы с озвучкой всего устройства, генерировать аудио из текста. Приложение уже работает, установить можно по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kursx.tts

Разработка дизайна в 2 этапа в фигме. Если сработаемся после первого этапа - продолжим на втором и дальше. Интересен плоский минималистичный дизайн. Можно вдохновиться приложениями Binance, Speechify, ElevenLabs, Linga.

Полное ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/12PgFSDf2smB9p56A8Z5Ru5b8W91gmtmf7fJnEVkX-z4/edit?usp=sharing

В заявки прошу указывать примеры выполненных дизайнов мобильных приложений

AndroidFigmaUI/UXДизайн интерфейсовДизайн мобильных приложений
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