Дизайн андроид приложения для синтеза речи

Приложение для андроид. Позволяет подключать различные установленные речевые движки и онлайн-сервисы, изменять настройки и использовать в качестве прокси-TTS для работы с озвучкой всего устройства, генерировать аудио из текста. Приложение уже работает, установить можно по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kursx.tts .



Разработка дизайна в 2 этапа в фигме. Если сработаемся после первого этапа - продолжим на втором и дальше. Интересен плоский минималистичный дизайн. Можно вдохновиться приложениями Binance , Speechify , ElevenLabs , Linga .



Полное ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/12PgFSDf2smB9p56A8Z5Ru5b8W91gmtmf7fJnEVkX-z4/edit?usp=sharing



В заявки прошу указывать примеры выполненных дизайнов мобильных приложений