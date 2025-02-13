Дизайн МП

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт1 заявка1 просмотр

Описание:

Нужно разработать дизайн мобильного приложения для ресторана. Стиль – минималистичный, современный, удобный для пользователя. Важно, чтобы дизайн был приятным, но не перегруженным.

Экраны:

1. Экран входа (Welcome/Login) – Логотип, кнопки входа/регистрации.

2. Главный экран (Меню ресторана) – Список блюд с фото, ценами, кнопкой “Добавить в корзину”.

3. Категории – Фильтрация по разделам меню (супы, горячее, напитки и т. д.).

4. Карточка блюда – Фото, описание, цена, кнопка “Добавить в корзину”.

5. Корзина – Перечень выбранных блюд, итоговая сумма, кнопка “Оформить заказ”.

6. Оформление заказа – Выбор способа оплаты, поля для данных клиента, кнопка подтверждения.

7. Профиль пользователя – Информация о заказах, настройки, контактные данные.

Требования:

• Дизайн в Figma (или другом удобном инструменте).

• Готовый первый вариант к утру завтрашнего дня.

• Доработки до полного согласования с заказчиком.

• Основной цвет и стиль – покажем пример.

Формат сдачи:

• Ссылка на макет в Figma.

• Финальные файлы передаются после утверждения.

2 месяца назад
awstudio
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