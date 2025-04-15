Требуется разработка дизайна мобильного приложения для сотрудников, работающих в полевых условиях. Приложение включает функции отправки отчетов, загрузки файлов и обмена комментариями. Дизайн создается в Figma с акцентом на минимализм и удобство. Необходимо предоставить первые экраны до 16 апреля, завершение проекта до 18 апреля.
Создать дизайн мобильного приложения
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Задача: Дизайн мобильного приложения (6 экранов) для полевых сотрудников
Нужен UI/UX-дизайнер для разработки мобильного приложения.
Приложение предназначено только для одной роли — полевых сотрудников (геодезисты, инженеры и т.д.), которые работают на объектах (месторождения, скважины) и передают отчётность в офис.
Важно:
Администраторы и руководство работают через веб-интерфейс (админпанель на ПК).
Приложение разрабатывается исключительно для мобильных устройств полевых сотрудников, без сложного функционала и дополнительных ролей.
Цель:
Упростить и систематизировать сбор отчётности с объектов. Пользователь выбирает объект, прикрепляет файлы, указывает статус и комментарий — и отправляет отчёт.
Что из себя представляет отчёт:
— Название объекта (выбирается из списка)
— Статус работы (выбирается из выпадающего списка)
— Комментарий
— Приложенные файлы (фото, PDF, Word, Excel и т.п.)
Без геолокации, без офлайн-режима, без графиков или дополнительных полей. Всё должно быть максимально простым и интуитивным.
Объём: 6 экранов, дизайн в Figma
Без анимаций. Цвета — по предоставленному логотипу. Шрифты и UI-решения — на усмотрение дизайнера.
Структура экранов:
1. Авторизация
Ввод логина и пароля. Кнопка входа. Регистрация отсутствует — учётные записи создаёт админ.
2. Главный экран
Простая навигация: краткий текст-инструкция, кнопка «Объекты» и кнопка «Мои отчёты».
3. Список объектов
Список всех доступных объектов (например: “Скважина №5”, “Месторождение А”). Нажатие — переход к созданию отчёта.
4. Создание отчёта
Выбор объекта (если не выбран заранее), выбор статуса (из списка), поле комментария, кнопка загрузки файлов, кнопка «Отправить отчёт».
5. Список отправленных отчетов
История: объект, дата, статус. По нажатию — переход к деталям.
6. Просмотр отчета
Экран с подробной информацией: объект, статус, комментарий, список прикреплённых файлов (доступных для просмотра).
Сроки:
— Первые три экрана (Авторизация, Главный, Список объектов) — предоставить до 10:00 утра 17 апреля (по времени Алматы)
— Полный дизайн (все 6 экранов) — до 19 апреля (пятница)
Бюджет: 80 USD
Работаем до полного утверждения. Возможность долгосрочного сотрудничества при хорошем выполнении.
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