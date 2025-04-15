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Задача: Дизайн мобильного приложения (6 экранов) для полевых сотрудников

Нужен UI/UX-дизайнер для разработки мобильного приложения.

Приложение предназначено только для одной роли — полевых сотрудников (геодезисты, инженеры и т.д.), которые работают на объектах (месторождения, скважины) и передают отчётность в офис.

Важно:

Администраторы и руководство работают через веб-интерфейс (админпанель на ПК).

Приложение разрабатывается исключительно для мобильных устройств полевых сотрудников, без сложного функционала и дополнительных ролей.

Цель:

Упростить и систематизировать сбор отчётности с объектов. Пользователь выбирает объект, прикрепляет файлы, указывает статус и комментарий — и отправляет отчёт.

Что из себя представляет отчёт:

— Название объекта (выбирается из списка)

— Статус работы (выбирается из выпадающего списка)

— Комментарий

— Приложенные файлы (фото, PDF, Word, Excel и т.п.)

Без геолокации, без офлайн-режима, без графиков или дополнительных полей. Всё должно быть максимально простым и интуитивным.

Объём: 6 экранов, дизайн в Figma

Без анимаций. Цвета — по предоставленному логотипу. Шрифты и UI-решения — на усмотрение дизайнера.

Структура экранов:

1. Авторизация

Ввод логина и пароля. Кнопка входа. Регистрация отсутствует — учётные записи создаёт админ.

2. Главный экран

Простая навигация: краткий текст-инструкция, кнопка «Объекты» и кнопка «Мои отчёты».

3. Список объектов

Список всех доступных объектов (например: “Скважина №5”, “Месторождение А”). Нажатие — переход к созданию отчёта.

4. Создание отчёта

Выбор объекта (если не выбран заранее), выбор статуса (из списка), поле комментария, кнопка загрузки файлов, кнопка «Отправить отчёт».

5. Список отправленных отчетов

История: объект, дата, статус. По нажатию — переход к деталям.

6. Просмотр отчета

Экран с подробной информацией: объект, статус, комментарий, список прикреплённых файлов (доступных для просмотра).

Сроки:

— Первые три экрана (Авторизация, Главный, Список объектов) — предоставить до 10:00 утра 17 апреля (по времени Алматы)

— Полный дизайн (все 6 экранов) — до 19 апреля (пятница)

Бюджет: 80 USD

Работаем до полного утверждения. Возможность долгосрочного сотрудничества при хорошем выполнении.