Требуется разработка UI/UX-дизайна мобильного приложения для внутреннего использования в медицинской сфере. Дизайн должен быть стильным, минималистичным и адаптированным под iOS и Android. Необходимо реализовать 11 экранов с акцентом на удобство и высокую визуальную культуру. Первый этап — предоставление двух ключевых экранов для согласования. Опыт в b2b и примеры работ обязательны.