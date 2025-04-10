Дизайнер iOS приложений

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
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Компания-разработчик мобильных AI приложений ищет мобильного iOS дизайнера с навыками motion. Задачи включают разработку интерфейсов для iOS приложений, подготовку видео и фото-креативов для рекламных кампаний, создание анимаций и интерактивных элементов, а также улучшение интерфейсов через motion-дизайн. Опыт работы от 1 года и знание Figma обязательны. Бюджет от $2000 в месяц.

FigmaДизайн мобильных приложенийМоушн-дизайнСоздание анимаций
22 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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