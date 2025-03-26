Требуется разработать дизайн для iOS приложения, которое будет сканировать монеты. Необходимо предоставить примеры выполненных работ. Доступно предварительное ТЗ с описанием функций. Интересуют сроки выполнения и стоимость услуги.
Стильный дизайн мобильного приложения
Техническое задание для дизайнера
Описание проекта
Необходимо разработать UI/UX-дизайн мобильного приложения, ориентированного на работу с картами, списками, профилями пользователей и задачами. Приложение должно быть интуитивно понятным, минималистичным и удобным для работы в полевых условиях.
Общие требования
Работа до полного утверждения всех экранов.
Первый этап: необходимо предоставить концепт двух ключевых экранов для согласования к концу завтрашнего дня.
Дизайнер должен быть на связи в течение всего проекта и оперативно вносить правки.
Оплата: 50/50 либо через безопасную сделку.
Требования к стилю
Современный, минималистичный дизайн.
Упор на UX, удобство использования в реальных условиях.
Цветовая схема: сдержанная, без излишней яркости.
Использование нативных компонентов iOS и Android.
Перечень экранов
1. Экран авторизации (1 экран)
Вход по телефону / e-mail + пароль.
Кнопка “Забыли пароль?”
Кнопка “Зарегистрироваться”.
2. Главный экран (1 экран)
Отображение карт и списка объектов.
Кнопка быстрого добавления новой записи.
Поиск.
Фильтры.
3. Экран детализации объекта (1 экран)
Фото, описание, адрес.
Карта с точкой объекта.
Доступные действия (навигация, комментарии, редактирование).
4. Экран карты (1 экран)
Полноэкранная карта с точками.
Возможность переключаться между списком и картой.
Кнопка построения маршрута.
5. Экран профиля пользователя (1 экран)
Имя, фото, контактные данные.
История активности.
Настройки.
6. Экран списка задач (1 экран)
Список с возможностью фильтрации.
Разные статусы задач (активные, завершённые).
7. Экран детализации задачи (1 экран)
Название, описание.
Сроки выполнения.
Прикреплённые файлы/изображения.
8. Экран уведомлений (1 экран)
Список системных уведомлений.
Возможность удаления/пометки как прочитанное.
9. Экран настроек (1 экран)
Основные параметры приложения.
Выход из системы.
Общее количество экранов: 9-11
Более четкое тз и детали предоставлю конечному исполнителю.
Дизайн должен быть адаптирован под iOS и Android с учётом их особенностей.
Заявки фрилансеров
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