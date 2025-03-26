Техническое задание для дизайнера

Описание проекта

Необходимо разработать UI/UX-дизайн мобильного приложения, ориентированного на работу с картами, списками, профилями пользователей и задачами. Приложение должно быть интуитивно понятным, минималистичным и удобным для работы в полевых условиях.

Общие требования

Работа до полного утверждения всех экранов.

Первый этап: необходимо предоставить концепт двух ключевых экранов для согласования к концу завтрашнего дня.

Дизайнер должен быть на связи в течение всего проекта и оперативно вносить правки.

Оплата: 50/50 либо через безопасную сделку.

Требования к стилю

Современный, минималистичный дизайн.

Упор на UX, удобство использования в реальных условиях.

Цветовая схема: сдержанная, без излишней яркости.

Использование нативных компонентов iOS и Android.

Перечень экранов

1. Экран авторизации (1 экран)

Вход по телефону / e-mail + пароль.

Кнопка “Забыли пароль?”

Кнопка “Зарегистрироваться”.

2. Главный экран (1 экран)

Отображение карт и списка объектов.

Кнопка быстрого добавления новой записи.

Поиск.

Фильтры.

3. Экран детализации объекта (1 экран)

Фото, описание, адрес.

Карта с точкой объекта.

Доступные действия (навигация, комментарии, редактирование).

4. Экран карты (1 экран)

Полноэкранная карта с точками.

Возможность переключаться между списком и картой.

Кнопка построения маршрута.

5. Экран профиля пользователя (1 экран)

Имя, фото, контактные данные.

История активности.

Настройки.

6. Экран списка задач (1 экран)

Список с возможностью фильтрации.

Разные статусы задач (активные, завершённые).

7. Экран детализации задачи (1 экран)

Название, описание.

Сроки выполнения.

Прикреплённые файлы/изображения.

8. Экран уведомлений (1 экран)

Список системных уведомлений.

Возможность удаления/пометки как прочитанное.

9. Экран настроек (1 экран)

Основные параметры приложения.

Выход из системы.

Общее количество экранов: 9-11

Более четкое тз и детали предоставлю конечному исполнителю.

Дизайн должен быть адаптирован под iOS и Android с учётом их особенностей.