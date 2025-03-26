Стильный дизайн мобильного приложения

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Открыт12 заявок54 просмотра

Техническое задание для дизайнера

Описание проекта

Необходимо разработать UI/UX-дизайн мобильного приложения, ориентированного на работу с картами, списками, профилями пользователей и задачами. Приложение должно быть интуитивно понятным, минималистичным и удобным для работы в полевых условиях.

Общие требования

  • Работа до полного утверждения всех экранов.

  • Первый этап: необходимо предоставить концепт двух ключевых экранов для согласования к концу завтрашнего дня.

  • Дизайнер должен быть на связи в течение всего проекта и оперативно вносить правки.

  • Оплата: 50/50 либо через безопасную сделку.

Требования к стилю

  • Современный, минималистичный дизайн.

  • Упор на UX, удобство использования в реальных условиях.

  • Цветовая схема: сдержанная, без излишней яркости.

  • Использование нативных компонентов iOS и Android.

Перечень экранов

1. Экран авторизации (1 экран)

  • Вход по телефону / e-mail + пароль.

  • Кнопка “Забыли пароль?”

  • Кнопка “Зарегистрироваться”.

2. Главный экран (1 экран)

  • Отображение карт и списка объектов.

  • Кнопка быстрого добавления новой записи.

  • Поиск.

  • Фильтры.

3. Экран детализации объекта (1 экран)

  • Фото, описание, адрес.

  • Карта с точкой объекта.

  • Доступные действия (навигация, комментарии, редактирование).

4. Экран карты (1 экран)

  • Полноэкранная карта с точками.

  • Возможность переключаться между списком и картой.

  • Кнопка построения маршрута.

5. Экран профиля пользователя (1 экран)

  • Имя, фото, контактные данные.

  • История активности.

  • Настройки.

6. Экран списка задач (1 экран)

  • Список с возможностью фильтрации.

  • Разные статусы задач (активные, завершённые).

7. Экран детализации задачи (1 экран)

  • Название, описание.

  • Сроки выполнения.

  • Прикреплённые файлы/изображения.

8. Экран уведомлений (1 экран)

  • Список системных уведомлений.

  • Возможность удаления/пометки как прочитанное.

9. Экран настроек (1 экран)

  • Основные параметры приложения.

  • Выход из системы.

Общее количество экранов: 9-11

Более четкое тз и детали предоставлю конечному исполнителю.

Дизайн должен быть адаптирован под iOS и Android с учётом их особенностей.

AndroidiOSUI/UXДизайн мобильных приложений
месяц назад
Максим
 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
354 отзыва

Заявки фрилансеров

Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
13 часов назад
месяц назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
месяц назад
Дмитрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
1 отзыв
месяц назад
Никита
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 дней назад
месяц назад
Борис
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 отзывов
месяц назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
61 отзыв
месяц назад
Виталий
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
25 дней назад
месяц назад
Викентий
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
58 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн мобильных приложений
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 отзывов
месяц назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад
2 отзыва
месяц назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
месяц назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов(-1)
месяц назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений