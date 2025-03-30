Дизайн для мобильного приложения

$860
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт9 заявок59 просмотров

здраствуйте! нужно сделать дизайн на 20 экрнаов страниц как вам удобнее, тх есть приложение готовое работает нужно сделать только визуал. есть заготовки

Дизайн интерфейсовДизайн мобильных приложений
19 дней назад
AVENTAHR
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