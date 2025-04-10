Дизайн мобильного приложения

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Необходимо разработать визуальную часть дизайна для мобильного приложения. Брендбук и функциональные требования уже подготовлены, требуется сосредоточиться на UX/UI элементах и их эстетическом восприятии.

UI/UXДизайн мобильных приложений
22 дня назад
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