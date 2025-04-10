Компания-разработчик мобильных AI приложений ищет iOS дизайнера с навыками motion-дизайна. Основные задачи: разработка интерфейсов, создание анимаций и подготовка рекламных креативов. Обязателен опыт работы от 1 года и знание Figma. Бюджет от $2000 в месяц.
Дизайн мобильного приложения
Необходимо разработать визуальную часть дизайна для мобильного приложения. Брендбук и функциональные требования уже подготовлены, требуется сосредоточиться на UX/UI элементах и их эстетическом восприятии.
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