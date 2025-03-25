Приложение на React Native для принятия вызовов

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок179 просмотров

Нужно доработать приложение

есть астериск, в пуше передаем все данные для подключения по SIP. нужно сделать принять вызов, должно стабильно работать аудио и видео на вай фай и моб интернете.

Сейчас есть проблемы: из приложения говоришь и не слышно на домофоне. и видео то появляется то нет.

AsteriskReact Native
месяц назад
Maxtsurka
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