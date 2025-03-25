Нужно доработать приложение

есть астериск, в пуше передаем все данные для подключения по SIP. нужно сделать принять вызов, должно стабильно работать аудио и видео на вай фай и моб интернете.

Сейчас есть проблемы: из приложения говоришь и не слышно на домофоне. и видео то появляется то нет.