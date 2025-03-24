Доработать сайты на WP, и создание API с функционалом.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок168 просмотров

Все задачи под 2 сайта нужно реализовать которые однотипные, после выбора специалиста скину точное задание с примерами и так далее.

  • Реализация системы выдачи товаров внутри сайта:

    • Использовать API и платежные системы

      • Управление товарами и ключами:

        • Разработать систему загрузки ключей и инструкций через административную панель, с возможностью добавления как текстовых инструкций, так и ссылок на них.​

        • Обеспечить поддержку различных сроков действия ключей (1, 7, 14, 30, 90 дней).​

        • Реализовать возможность указания времени ожидания выдачи товара для товаров, не выдаваемых автоматически (например, «Выдача в течение 1-5 часов»).​

        • Предусмотреть функцию вставки ключа или инструкции непосредственно в окно ожидания после оплаты.​

      • Интеграция платежных систем:

        • Разработать возможность подключения различных платежных систем для каждого товара, включая

        • Обеспечить возможность выбора и настройки платежной системы для каждого товара через административную панель.​

      • Уведомления и личный кабинет пользователя:

        • После оплаты зарегистрированным пользователям должно приходить уведомление о покупке, а информация о покупке отображаться в разделе «Мои покупки» личного кабинета.​

        • Незарегистрированные пользователи при оплате должны вводить адрес электронной почты, на который будет отправляться информация о покупке.​

        • Реализовать возможность оплаты с баланса сайта.​

      • Мониторинг и уведомления об остатках товаров:

        • Разработать систему уведомлений для администратора при снижении количества ключей до определенного уровня (например, при оставшемся одном ключе).​

        • Предусмотреть возможность сортировки товаров по количеству оставшихся ключей для удобного мониторинга.​

      • Партнерская программа и бонусы:

        • Интегрировать партнерскую программу, систему бонусов за покупки и скидок, совместимых с подключенными платежными системами.​

      • Управление балансом пользователей:

        • Создать в административной панели удобную систему сортировки и мониторинга баланса пользователей для эффективного управления финансами на сайте.​

      • Безопасность:

        • Обеспечить высокий уровень безопасности API для предотвращения несанкционированного доступа и возможных взломов системы выдачи ключей.

  • Обновление разделов "Сотрудничество" и "Вакансии":

    • Разработать новый дизайн для страницы "Сотрудничество".​

    • Добавить вкладку "Вакансии" с формой отклика, включающей поля:​

      • Ваш канал

      • Количество просмотров за 1 час

      • Ваш Email

      • Почему вы должны стать медиа?

  • Внедрение новых функций и улучшений:

    • Добавить систему бонусов с кешбэком.​

    • Обновить верхнюю панель сайта.​

    • Реализовать быстрый поиск в каталоге игр без перезагрузки страницы.​

    • Создать функционал корзины для покупок.​

    • Внедрить возможность отображения скидок при входе на сайт и настройки индивидуальных скидок для каждого товара.​

    • Добавить систему "Бонусы за покупки", которые можно использовать для участия в кейсах или в качестве скидки.​

    • Реализовать функционал кейсов на сайте.​

  • Оптимизация интерфейса и SEO:

    • Вывести популярные запросы под строкой поиска на странице "Каталог".​

    • Переименовать пункты меню для улучшения SEO, например, заменить "Каталог игр" на "Каталог читов".​

    • Добавить блок "Популярные читы" в каталоге.​

    • Создать выпадающее меню в шапке сайта с сортировкой разделов от А до Я.​

    • Заменить текст кнопки "Перейти" на иконку стрелки.​

    • Добавить таймер, который через 29 секунд пребывания на сайте перенаправляет пользователя в Telegram.​

    • Реализовать систему уведомлений для информирования пользователей о скидках и бонусах с возможностью удаления и отметки о прочтении.​

    • Добавить баннеры для всех категорий с соответствующими изображениями.​

  • Дополнительные функции:

    • Создать страницу для пополнения Steam с использованием платежной системы "Antilopay" и обновленным дизайном верхней панели.​

    • Разработать страницу "WOW" с товарами и кнопкой "Купить", перенаправляющей на другой сайт.​

  • Создание пользовательских ролей:

    • Настроить аккаунты для сотрудников с различными уровнями доступа:​

      • Менеджер статусов: возможность изменять статусы заказов.

      • Контент-менеджер: доступ к добавлению новых товаров без возможности редактирования или удаления существующих.

      • Поддержка: доступ к системе тикетов для обработки запросов пользователей.

WordPressДоработка сайтовИнтеграция APIИнтеграция платежных системРазработка API
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