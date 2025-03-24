Необходима разработка веб-приложения (мини CRM-системы) с интеграцией WhatsApp для автоматического уведомления клиентов о статусе груза. Предусмотрены функции управления грузами, триггеры для уведомлений и звонков, а также интуитивно понятный интерфейс. Интеграция с приложением Фейшу для синхронизации данных и возможность фильтрации грузов по статусам.
Доработать сайты на WP, и создание API с функционалом.
Все задачи под 2 сайта нужно реализовать которые однотипные, после выбора специалиста скину точное задание с примерами и так далее.
Реализация системы выдачи товаров внутри сайта:
Использовать API и платежные системы
Управление товарами и ключами:
Разработать систему загрузки ключей и инструкций через административную панель, с возможностью добавления как текстовых инструкций, так и ссылок на них.
Обеспечить поддержку различных сроков действия ключей (1, 7, 14, 30, 90 дней).
Реализовать возможность указания времени ожидания выдачи товара для товаров, не выдаваемых автоматически (например, «Выдача в течение 1-5 часов»).
Предусмотреть функцию вставки ключа или инструкции непосредственно в окно ожидания после оплаты.
Интеграция платежных систем:
Разработать возможность подключения различных платежных систем для каждого товара, включая
Обеспечить возможность выбора и настройки платежной системы для каждого товара через административную панель.
Уведомления и личный кабинет пользователя:
После оплаты зарегистрированным пользователям должно приходить уведомление о покупке, а информация о покупке отображаться в разделе «Мои покупки» личного кабинета.
Незарегистрированные пользователи при оплате должны вводить адрес электронной почты, на который будет отправляться информация о покупке.
Реализовать возможность оплаты с баланса сайта.
Мониторинг и уведомления об остатках товаров:
Разработать систему уведомлений для администратора при снижении количества ключей до определенного уровня (например, при оставшемся одном ключе).
Предусмотреть возможность сортировки товаров по количеству оставшихся ключей для удобного мониторинга.
Партнерская программа и бонусы:
Интегрировать партнерскую программу, систему бонусов за покупки и скидок, совместимых с подключенными платежными системами.
Управление балансом пользователей:
Создать в административной панели удобную систему сортировки и мониторинга баланса пользователей для эффективного управления финансами на сайте.
Безопасность:
Обеспечить высокий уровень безопасности API для предотвращения несанкционированного доступа и возможных взломов системы выдачи ключей.
Обновление разделов "Сотрудничество" и "Вакансии":
Разработать новый дизайн для страницы "Сотрудничество".
Добавить вкладку "Вакансии" с формой отклика, включающей поля:
Ваш канал
Количество просмотров за 1 час
Ваш Email
Почему вы должны стать медиа?
Внедрение новых функций и улучшений:
Добавить систему бонусов с кешбэком.
Обновить верхнюю панель сайта.
Реализовать быстрый поиск в каталоге игр без перезагрузки страницы.
Создать функционал корзины для покупок.
Внедрить возможность отображения скидок при входе на сайт и настройки индивидуальных скидок для каждого товара.
Добавить систему "Бонусы за покупки", которые можно использовать для участия в кейсах или в качестве скидки.
Реализовать функционал кейсов на сайте.
Оптимизация интерфейса и SEO:
Вывести популярные запросы под строкой поиска на странице "Каталог".
Переименовать пункты меню для улучшения SEO, например, заменить "Каталог игр" на "Каталог читов".
Добавить блок "Популярные читы" в каталоге.
Создать выпадающее меню в шапке сайта с сортировкой разделов от А до Я.
Заменить текст кнопки "Перейти" на иконку стрелки.
Добавить таймер, который через 29 секунд пребывания на сайте перенаправляет пользователя в Telegram.
Реализовать систему уведомлений для информирования пользователей о скидках и бонусах с возможностью удаления и отметки о прочтении.
Добавить баннеры для всех категорий с соответствующими изображениями.
Дополнительные функции:
Создать страницу для пополнения Steam с использованием платежной системы "Antilopay" и обновленным дизайном верхней панели.
Разработать страницу "WOW" с товарами и кнопкой "Купить", перенаправляющей на другой сайт.
Создание пользовательских ролей:
Настроить аккаунты для сотрудников с различными уровнями доступа:
Менеджер статусов: возможность изменять статусы заказов.
Контент-менеджер: доступ к добавлению новых товаров без возможности редактирования или удаления существующих.
Поддержка: доступ к системе тикетов для обработки запросов пользователей.
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