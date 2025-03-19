Необходимо создать бот, который будет автоматически записывать

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Здравствуйте Максим. Вы мне сделаете софт, который ловит слоты для записи в консульство с прохождением капчи? Сколько будет стоить ваша работа и времени сколько займет

Создание ботов
месяц назад
zhaina_69
Жанна 
56 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров