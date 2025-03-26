Внести правки в сайт, развернутый на базе PHP шаблона.

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Закрыт6 заявок178 просмотров

Необходимо внести правки в сайт, развернутый на базе PHP шаблона.

Подробности в ТЗ.

Задачу необходимо выполнить оперативно, в течение 1, максимум 2 дней, учитывайте это при отклике!

Стоимость обсуждаем!

Указывайте стоимость при отклике, после просмотра ТЗ.

Мы также заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. В перспективе у нас будет еще ряд задач по данному проекту, и мы будем рады продолжить совместную работу.

Не автоответ 1906!

ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1YvypOK8olE0sGEZyGLw_tnEKxlGEJsun1WovSJtBGZs/edit?usp=sharing

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