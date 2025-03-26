Создать бота для накрутки зрителей, просмотров и подписчиков

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки269 просмотров

Техническое задание на разработку бота для накрутки подписчиков и просмотров в Twitch, Kick и Trovo
1. Введение
Необходимо разработать бота для автоматизированной накрутки зрителей, подписчиков и просмотров для платформ Twitch, Kick и Trovo. Бот должен обрабатывать задания, которые задаются через CRM Tilda CRM (есть графа “ORDER ID” и есть графа “ссылка на стрим/видео/профиль”), и выполнять их в соответствии с указанными параметрами. При нажатии на ORDER ID появляется окно с информацией о заказе. Информация выглядит так: Viewers on hour (Selection of quantity: 55 ): 0.25 x 3 ≡ 0.75, где Viewers on hour – название услуги, Selection of quantity: 55 – количество просмотров, 0.25 – цена, x 3 – количество в корзине, т.е. будет 3 часа по 55 просмотров за час
 
2. Функциональные требования
2.1. Поддерживаемые платформы и задачи
Бот должен выполнять следующие операции:
• Twitch
o Накрутка зрителей за час, 3 часа, 6 часов, день, неделю, месяц
o Накрутка подписчиков за день
o Накрутка просмотров клипов за день
o Накрутка просмотров видео за день
• Kick
o Накрутка зрителей за час, 3 часа, 6 часов, день, неделю, месяц
o Накрутка подписчиков за день
o Накрутка просмотров клипов за день
• Trovo
o Накрутка зрителей за час, 3 часа, 6 часов, день, неделю, месяц
o Накрутка подписчиков за день
o Накрутка просмотров клипов за день
 
2.2. Параметры работы бота
• Источник данных: Tilda CRM
• Максимальное число одновременных операций: 10
• Минимальные требования за день: 
o Подписчики: от 10 000 на один профиль
o Просмотры видео/клипов: от 10 000 на одно видео/клип
 
3. Технические требования
3.1. Взаимодействие с Tilda CRM
• Бот должен периодически (каждые 5 минут) проверять Tilda CRM на наличие новых заданий.
• Формат данных в Tilda CRM: 
- Ссылка на профиль/стрим/видео
-       ORDER ID. При нажатии на ORDER ID появляется окно с информацией о заказе. Информация выглядит так: Viewers on hour (Selection of quantity: 55 ): 0.25 x 3 ≡ 0.75, где Viewers on hour – название услуги, Selection of quantity: 55 – количество просмотров, 0.25 – цена, x 3 – количество в корзине, т.е. будет 3 часа по 55 просмотров за час
3.2. Требования к работе бота
• Бот должен работать 24/7 без сбоев.
• Бот должен разделять потоки для выполнения до 10 операций одновременно.
• Запрещается перегружать один профиль/видео более 10 000 накруток в день.
• Бот должен уметь перезапускаться автоматически в случае сбоя.

4. Расшифровка названия услуг в Tilda CRM
Зрители за час – означает накрутку зрителей в течение 1 часа
Зрители за 3 часа – означает накрутку зрителей в течение 3 часов
Зрители за 6 часов – означает накрутку зрителей в течение 6 часов
Зрители за день – означает накрутку зрителей в течение 1 дня
Зрители за неделю – означает накрутку зрителей в течение 1 недели
Зрители за месяц – означает накрутку зрителей в течение 1 месяца
Подписчики – означает накрутку подписчиков в течение 1 дня
Просмотры – означает накрутку подписчиков в течение 1 дня

Viewers on hour – означает накрутку зрителей в течение 1 часа
Viewers on 3 hours – означает накрутку зрителей в течение 3 часов
Viewers on 6 hours – означает накрутку зрителей в течение 6 часов
Viewers on day – означает накрутку зрителей в течение 1 дня
Viewers on week – означает накрутку зрителей в течение 1 недели
Viewers on month – означает накрутку зрителей в течение 1 месяца
Followers – означает накрутку подписчиков в течение 1 дня
Views – означает накрутку подписчиков в течение 1 дня

 
4. Итоговый результат
Ожидаемый итог работы:
• Рабочий бот с поддержкой Twitch, Kick, Trovo.
• Возможность автоматизированной накрутки по заданным параметрам.
• Управление через Tilda CRM.
• Возможность обработки до 10 заданий одновременно.
• Гарантия устойчивой работы 24/7.
 
5. Сроки выполнения и бюджет
• Срок разработки: до 30 дней
• Бюджет: до 12.000 р.
Дополнительные условия
• Исполнитель самостоятельно развертывает бот, подключая к Tilda CRM "под ключ" (доступ будет предоставлен позднее через аккаунт Tilda).

API для чтения данных из CRM (например REST API или GraphQL) отсутствует, исполнитель самостоятельно выбирает и развертывает способ получения доступа к данным
Разработчик самостоятельно выбирает способ взаимодействия с платформами Twitch, Kick и Trovo через API, эмуляцию браузера или иным методом на усмотрение исполнителя
Интерфейс взаимодействия с ботом может как присутствовать, так и отсутствовать на усмотрение исполнителя
Стек выбирается на усмотрение исполнителя
Бот должен быть развернут на облачном хранилище, доступ к хранилищу передается заказчику по завершению работы исполнителем

Создание ботов
месяц назад
guest_1743017358334
месяц в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Тигран
 
15 лет
23 дня в сервисе
Был
19 дней назад
22 дня назад
Демьян
 
26 лет
месяц в сервисе
Был
23 дня назад
месяц назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
19 часов назад
2 отзыва
месяц назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
месяц назад