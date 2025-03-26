Создание Бота для бронирования электронной очереди

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Закрыт9 заявок271 просмотр

Разработать бота для автоматического бронирования электронной очереди на сайте https://cgr.qoldau.kz/ru/startрегистрации грузовиков. Бот должен отслеживать освобождение мест и отправлять уведомления о появившихся датах регистрации, а также иметь возможность сразу ставить машину в очередь.

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Создание ботов
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