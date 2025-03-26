Необходимо разработать USB токен для авторизации на сайте. Токен должен выглядеть как тестер зарядки и передавать данные через COM-порт. Также требуется вывод информации на дисплей. Нужно написать код, подобрать железо или использовать готовые решения. Авторизация с сервером осуществляется через Web Serial API из браузера.
Создание Бота для бронирования электронной очереди
Разработать бота для автоматического бронирования электронной очереди на сайте https://cgr.qoldau.kz/ru/startрегистрации грузовиков. Бот должен отслеживать освобождение мест и отправлять уведомления о появившихся датах регистрации, а также иметь возможность сразу ставить машину в очередь.
Писать тем кто делал такую работу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 дней назад
Требуется внести правки в сайт, развернутый на базе PHP шаблона. Задача должна быть выполнена оперативно в течение 1-2 дней. Подробности указаны в ТЗ. Ожидаем предложений по стоимости и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве для будущих задач.Закрыт8 дней назад
Требуется разработать простой бот или парсинг приложения, возможно в формате телеграмм бота. Реализация на усмотрение разработчика, важно обеспечить качественную работу. Все детали будут обсуждены в процессе.Веб-программирование19 заявокЗакрыт8 дней назад
Требуется специалист по WordPress для перевода купленного шаблона на русский язык и его адаптации под интернет-магазин. Необходима реализация с учетом конкретного технического задания.Веб-программирование16 заявокЗакрыт8 дней назад
- $20
Требуется разработка скрипта на Python для парсинга данных с vk.com по заданным ссылкам. Сбор информации о пользователях, включая количество фоловеров, даты публикаций, медиа-контент, текст описания и комментарии. Скрипт должен поддерживать возможность возобновления загрузки при сбоях. Предоплата не предусмотрена.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 дней назад
Требуется исправить и доработать готовый проект на PHP и MariaDB. Необходимы изменения в структуре БД для поддержки контента из различных RSS, реализация UI для ручного добавления ссылок, автоматизация загрузки контента с RSS, косметические правки на страницах, а также создание API для доступа к атрибутам в БД. Задание включает конкретные ссылки на RSS.Закрыт24 дня назад
- $30
Необходимы визуальные правки для устаревшего сайта на MODX. Требуется улучшить вёрстку, создать аккуратные блоки и слайдеры в одном разделе. Работы должны быть выполнены со вкусом и аккуратностью. Срок выполнения - 1-2 дня.Веб-программирование1 исполнительЗавершенмесяц назад
Требуется оптимизация работы сайта на платформе Wordpress с использованием Woocommerce. Объем потребляемых процессорных минут должен быть снижен до 80, а использование оперативной памяти - до 600 Мб. Необходим анализ тяжелых запросов и оптимизация их обработки для улучшения производительности и устранения проблем с хостингом.Закрыт9 дней назад