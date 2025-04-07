Дороботка сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка5 просмотров

Обсудим лично

Доработка сайтов
месяц назад
Mister1980
Александр 
44 года
8 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

VladLanchak
27 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
месяц назад
$60
1 день
Escrow
Владислав отлично справился со своей работой — как всегда на высоте. Отзывчивый, компетентный, предлагает свои решения, всегда стремится улучшить результат. Настоящий профессионал. Всегда на связи, открыт к доработкам и старается сделать максимум ! Всем рекомендую!!!
Работаем не первый раз все отлично)

Заявки фрилансеров

VladLanchak
27 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
месяц назад
Лучший веб-программист апреля