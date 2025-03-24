Требуется специалист для настройки WP сайта согласно техническому заданию. Необходимо подключить тему, настроить плагины (litespeed cache, rank math), кастомизировать дизайн (типографика, layout, меню, футер) и обеспечить безопасность (бекап, контроль попыток входа). Также нужно создать указанные страницы.
Специалист Strapi
Требуется frontend со знаниями Strapi.
Будет многостраничный сайт, к нему нужн будет интегрировать Strapi.
Подробности в ЛС
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