Специалист Strapi

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок216 просмотров

Требуется frontend со знаниями Strapi.

Будет многостраничный сайт, к нему нужн будет интегрировать Strapi.

Подробности в ЛС

ReactИнтеграция верстки
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notequal21
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