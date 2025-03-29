Создание проекта

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Нам требуется помощь в разработке САМП КРМП проекта.

полный список задач:

1. взять лаунчер с этого сайта - https://github.com/Parad1st/Black-Russia-Source

2. Установить в него мод (прикреплённый рар файл)

3. Поменять все названия в игре и названия приложения на наши

4. Установить хостинг с базой данных (если мэйз хост, то я предоставлю аккаунт)

5. В конце работы предоставить ИСХОДНИКИ лаунчера!

[Ссылка]

GitHub - Parad1st/Black-Russia-Source: Исходники лаунчера Black Russia и клиента. Подойдёт для создания своего samp - crmp проекта.

https://github.com/Parad1st/Black-Russia-Source

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