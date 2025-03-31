Разработка на Flutter

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок36 просмотров

Привет!
Мы ищем flutter-разработчика. Разрабатываем приложение-ассистента по обучению языкам.
Требования:
Отличное понимание архитектуры приложений

Опыт работы с апи, документацией

Можете показать свое портфолио и выполненные проекты (гит)

FlutterРазработка мобильных приложенийРазработка фронтенда
месяц назад
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Заявки фрилансеров

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