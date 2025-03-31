Требуется специалист по веб-программированию для интеграции React с Strapi на многостраничном сайте. Подробности задачи будут предоставлены в личных сообщениях.
Разработка на Flutter
Привет!
Мы ищем flutter-разработчика. Разрабатываем приложение-ассистента по обучению языкам.
Требования:
Отличное понимание архитектуры приложений
Опыт работы с апи, документацией
Можете показать свое портфолио и выполненные проекты (гит)
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