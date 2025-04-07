Доработка и исправление ошибок на сайте (WP)

$175
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок239 просмотров

Сайт financecheaters.com был сделан на готовой теме, с некоторыми изменениями в ней по дизайну, а также функционалу.

Требуется сделать исправления готового функционала, поправить адаптацию в некоторых моментах и сделать seo доработки (связанные с url, заголовками, пагинацией, микроразметкой и так далее).
Подробное ТЗ с тем что нужно сделать и добавить на сайт, в файле: https://docs.google.com/document/d/1k9stAHA-Dpe6LiaqCPGrkQHrluNzwAzNR9l0V6MJJFk/edit?tab=t.0

Готовы рассмотреть стоимость кандидатов с отзывами.

WordPressДоработка сайтовОптимизация сайтовУстранение ошибок
25 дней назад
andreevnak2020
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Заявки фрилансеров

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