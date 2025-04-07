Сайт financecheaters.com был сделан на готовой теме, с некоторыми изменениями в ней по дизайну, а также функционалу.



Требуется сделать исправления готового функционала, поправить адаптацию в некоторых моментах и сделать seo доработки (связанные с url, заголовками, пагинацией, микроразметкой и так далее).

Подробное ТЗ с тем что нужно сделать и добавить на сайт, в файле: https://docs.google.com/document/d/1k9stAHA-Dpe6LiaqCPGrkQHrluNzwAzNR9l0V6MJJFk/edit?tab=t.0



Готовы рассмотреть стоимость кандидатов с отзывами.