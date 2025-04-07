Требуется доработка сайта на WordPress, включая исправление функциональных ошибок, улучшение адаптации и SEO-оптимизацию. Необходимо проверить код, исправить ошибки и внести изменения в URL, заголовки, пагинацию и микроразметку. Подробное техническое задание доступно в файле.
Добавить метод в class Profile с qraphql инстаграма. Библ. instaloader
Парсер инстаграм - Библиотека instaloader, работающая с qraphql инстаграма. Требуется добавить метод в class Profile метод для поиска по username_or_pk и получить список профилей, метод для поиска по хештегу.
сообщите цену и сроки, смотрим и другие варианты скрапинга Инстаграмм , сбор статистики
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