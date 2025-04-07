Парсер инстаграм - Библиотека instaloader, работающая с qraphql инстаграма. Требуется добавить метод в class Profile метод для поиска по username_or_pk и получить список профилей, метод для поиска по хештегу.



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