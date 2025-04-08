Требуется доработка сайта на CMS Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок249 просмотров

Сайт arg2028t.beget.tech/
Нужно сделать вот такой калькулятор
airprint.by/outdoor/wide-format
и еще некоторые доработки
Предлагайте вашу цену

1С-БитриксДоработка сайтовСоздание калькуляторов
24 дня назад
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